Цієї середи, 3 січня, Росія обстріляла Харківщину. Окупанти запускали з території Бєлгородщини ракети та керовані авіаційні бомби.

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Що відомо про наслідки

Начальник Золочівської селищної військової адміністрації Віктор Коваленко заявив, що російська КАБ влучила у поле. Це сталося о 12:30. Крім цього були влучання біля сіл Уди та Гурʼїв Козачок. На щастя, обійшлося без загиблих та поранених. Руйнувань теж немає.

Керована авіабомба потрапила на щастя у поля, мабуть, цілились у промзону. Впала за 2,5 кілометри від Золочева. Гелікоптери регулярно обстрілюють населені пункти прикордоння,

– заявив він.

За його словами, востаннє керовані російські авіабомби прилітали у громаду 6 грудня 2023 року.

Журналісти показали фото з місця подій. На кадрах можна побачити величезну вирву посеред поля.



Наслідки російської агресії на Харківщині / Фото Суспільного

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