У етері телемарафону речник ДПСУ Андрій Демченко розповів, що загони прикордонників викрили та відігнали від державного кордону на Харківщини дві диверсійно – розвідувальні групи Росії. За його словами, наші захисники вчасно зреагували, передає 24 Канал.
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Російські війська намагаються показати свою перевагу
Українські прикордонники виявили рух, відкрили вогонь по диверсантах і ті відійшли за лінію державного кордону.
Усіма своїми діями російські війська намагаються показувати свою перевагу на цьому напрямку, але одна з їхніх основних задач — щоб Україна тримала частину сил на кордоні, – сказав Демченко.
Крім цього, так росіяни намагаються запобігти перекиданню наших сил на інші напрямки, де точаться запеклі бої.
Росія перекинула резерви під Синьківку
- Російські війська цілодобово наступають у районах Куп'янська, Кремінної та Бахмута, але зазнають значних втрат. Водночас окупанти почали перекидати резерви під Синьківку на Харківщині. Про це повідомив командувач Сухопутних військ Збройних Сил України Олександр Сирський. За його словами, ворог намагається заблокувати Куп'янськ.
- Крім того, за його даними, активні наступальні дії російські війська здійснюють на напрямках Новоселівське, Стельмахівка, Лиман Перший та у напрямку Сіверська.
- На Лиманському напрямку противник веде наступ, щоб витіснити наших військових за річку Чорний Жеребець та з району Серебрянського лісництва.