Оккупанты ударили КАБом в рабочее время по центру Херсона: есть пострадавший

Российская армия днем 14 марта обстреляла управляемой авиабомбой центр Херсона. В результате этого в городе есть пострадавший.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на начальника Херсонской МВА Романа Мрочко и Херсонскую областную прокуратуру.

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Роман Мрочко рассказал, что в результате вражеской атаки в Херсоне повреждено медучреждение, магазины, офисы, автомобили. Также есть много выбитых окон.

На сейчас известно об одном пострадавшем – 23-летний парень получил минно-взрывную травму,

– сказал чиновник.

Он также отметил, что правоохранители фиксируют последствия вражеского авиаудара по центру города.

"Изучаем объемы повреждений. Спасибо всем службам на месте. Помогаем чудом уцелевшим людям", – отметил Мрочко.

Последствия вражеской атаки по Херсону / Видео с телеграм-канала Романа Мрочко

В Херсонской областной прокуратуре добавили, что начато расследование по факту обстрела Херсона.

По данным следствия, 14 марта 2025 года ориентировочно с 13:55 до 14:00 военные России нанесли авиационный удар управляемой авиабомбой по центру Херсона. Снаряд попал вблизи медицинского учреждения.

В то же время оккупанты обстреляли областной центр, попав по жилому дому. Полный перечень разрушений устанавливается,

– заявили прокуроры.

Позже начальник Херсонской МВА написал, что в центре города продолжается авиационная разведка противника. Он призвал граждан по возможности не передвигаться по центральной части города, ведь вероятны повторные атаки.