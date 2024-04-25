Спасатели Херсонщины попали под циничный повторный обстрел россиян
Источник:ГСЧС
Россияне в очередной раз атаковали пригород Херсона в четверг, 25 апреля. Во время обстрела загорелся один из жилых домов.
Спасатели выехали на ликвидацию пожара и попали там в ловушку. Российские дроны цинично повторно атаковали место происшествия и повредили технику ГСЧС.
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Спасатели помогали побратимам
К сожалению, пострадал один из спасателей, также ранение руки получила хозяйка соседнего дома. Покинуть место происшествия им удалось на автомобиле скорой помощи.
В ГСЧС отметили, что, несмотря на угрозу собственной жизни, спасатели предупредили своих коллег об обстрелах, чтобы те не подвергались опасности.
В отличие от врага, который безжалостно уничтожает все на своем пути, наши мужественные титаны заботятся о своих сослуживцах,
– добавляют в ГСЧС.
Спасатели показали последствия российского удара / Видео: ГСЧС Херсонщины
Россияне продолжают обстреливать Украину
- Днем 25 апреля в Сумах во время воздушной тревоги прогремел взрыв. До этого Воздушные силы предупреждали местных жителей, что в направлении города движется цель. В ОВА сообщили, что россияне ударили по инфраструктуре города Сумы управляемой авиабомбой.
- В ночь на 24 апреля россияне снова обстреляли Харьков. Во время обстрела Харькова россияне били исключительно по гражданской инфраструктуре. Начальник Следственного управления ГУ Нацполиции в Харьковской области Сергей Болвинов сообщил, что в результате обстрела повреждены по меньшей мере восемь домов и офисные центры.
- Также был поврежден автомобиль Датского Совета по делам беженцев. Эта организация помогает в гуманитарном разминировании и поддерживает временно переселенных украинцев. Ожидаемо, что рядом не было ни одного военного объекта.