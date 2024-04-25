Спасатели Херсонщины попали под циничный повторный обстрел россиян

Россияне в очередной раз атаковали пригород Херсона в четверг, 25 апреля. Во время обстрела загорелся один из жилых домов.

Спасатели выехали на ликвидацию пожара и попали там в ловушку. Российские дроны цинично повторно атаковали место происшествия и повредили технику ГСЧС.

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Спасатели помогали побратимам

К сожалению, пострадал один из спасателей, также ранение руки получила хозяйка соседнего дома. Покинуть место происшествия им удалось на автомобиле скорой помощи.

В ГСЧС отметили, что, несмотря на угрозу собственной жизни, спасатели предупредили своих коллег об обстрелах, чтобы те не подвергались опасности.

В отличие от врага, который безжалостно уничтожает все на своем пути, наши мужественные титаны заботятся о своих сослуживцах,

– добавляют в ГСЧС.

Спасатели показали последствия российского удара / Видео: ГСЧС Херсонщины

Россияне продолжают обстреливать Украину