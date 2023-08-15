Ночью на Хмельнитчине раздавались взрывы: власти рассказали, есть ли попадания

Во время тревоги серия взрывов звучала в Хмельницкой области. Местные власти сообщили, что в регионе работали силы ПВО.

О деталях вражеской атаки рассказал первый заместитель начальника ОВА Сергей Тюрин, передает 24 Канал.

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Без разрушений и пострадавших

Данных о повреждении объектов, падении обломков пока нет. Пострадавших нет,

– отметил Тюрин.

В то же время добавил, что информация уточняется. Заметим, чиновник сообщал о взрывах в Хмельницкой области около 04:52.

Чуть позже в Воздушных силах предупреждали, что ракеты направляются в направлении Староконстантинова. Позже они находились вблизи Хмельницкого.

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Враг запустил 28 крылатых и 8 зенитных управляемых ракет

Утром в Воздушных силах сообщили, что было зафиксировано, по меньшей мере, 28 пусков крылатых ракет разных типов воздушного и морского базирования. В частности:

4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации. Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101 /Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

Противовоздушная оборона работала во многих регионах нашего государства. В целом уничтожила 16 крылатых ракет Х-101/Х-555 и "Калибр".

Ночью также зафиксировали 8 пусков российских зенитных управляемых ракет С-300/С-400 по Днепропетровской и Запорожской областях.