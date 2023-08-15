Про деталі ворожої атаки розповів перший заступник начальника ОВА Сергій Тюрін, передає 24 Канал.
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Без руйнувань та постраждалих
Даних про ушкодження об'єктів, падіння уламків наразі немає. Постраждалих немає,
– зазначив Тюрін.
Водночас додав, що інформація уточнюється. Зауважимо, посадовець повідомляв про вибухи на Хмельниччині близько 04:52.
Трохи згодом у Повітряних силах попереджали, що ракети прямують у напрямку Старокостянтинова. Пізніше вони були поблизу Хмельницького.
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Ворог запустив 28 крилатих і 8 зенітних керованих ракет
Вранці у Повітряних силах повідомили, що було зафіксовано щонайменше 28 пусків крилатих ракет різних типів повітряного та морського базування. Зокрема:
- 4 крилаті ракети Х-22 – з шести літаків дальньої авіації Ту-22М3 (аеродроми базування Сольци, Шайковка);
- 20 крилатих ракет Х-101/Х-555 з 11 літаків стратегічної авіації (аеродроми базування Енгельс, Олєнєгорськ);
- 4 крилаті ракети "Калібр" з фрегата з акваторії Чорного моря (район Ялти).
Протиповітряна оборона працювала у багатьох регіонах нашої держави. Загалом знищила 16 крилатих ракет Х-101/Х-555 та "Калібр".
Зауважимо, що вночі також зафіксували 8 пусків російських зенітних керованих ракет С-300/С-400 по Дніпропетровській та Запорізькій областях.