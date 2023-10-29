На Хмельнитчине раздавались взрывы: работала ПВО
29 октября 2023, 06:20Читати новину українською
Источник:Сергей Тюрин
В ночь на 29 октября российские захватчики в очередной раз пытались атаковать Украину. Взрывы были слышны в Хмельницкой области.
Предварительно, попаданий в регионе нет. Работали наши силы ПВО.
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В Хмельницкой области слышали взрывы
Ночью первый заместитель начальника Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин сообщил, что в Хмельницкой области слышны взрывы. В регионе звучала воздушная тревога.Оперативно о тревогах и ракетной опасности для разных областей Украины читайте в нашем телеграме.
Жители нашей области могли слышать взрывы. Работают силы ПВО. Оставайтесь в укрытиях до завершения тревоги,
– писал он.
Позже Тюрин отметил, что повреждений гражданской инфраструктуры и пострадавших в результате взрывов нет.
Предыдущие массированные атаки по Украине: что известно
- Около часа ночи 28 октября оккупанты нанесли ракетный удар по Днепропетровщине четырьмя крылатыми ракетами наземного базирования "Искандер-К". Пуски производились из района Джанкоя из временно оккупированного Крыма. В результате были сбиты три крылатые ракеты, четвертая – тоже не достигла своей цели.
- 27 октября в результате боевой работы силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования "Юг" уничтожено: в Николаевской области – 3 управляемые авиационные ракеты Х-59; на Херсонщине – 2 ударных беспилотника "Ланцет".
- Кроме того, ночью 27 октября противник атаковал из района Приморско-Ахтарск, применив 6 ударных БпЛА типа "Shahed" в направлении южных регионов Украины и одну баллистическую ракету "Искандер-М" из Воронежской области в направлении Харьковщины. Было уничтожено 5 "Shahed-136/131" в пределах Херсонской и Николаевской областей.
- Также в ночь на 25 октября оккупанты атаковали с юго-восточного направления (Приморско-Ахтарск – Россия), применив 11 ударных БпЛА типа "Shahed". В результате боевой работы силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с ПВО Сил обороны Украины, были уничтожены все 11 "Shahed-136/131". Противовоздушная оборона работала в Черкасской, Херсонской, Полтавской, Житомирской, Хмельницкой и Николаевской областях.
- Ночью 24 октября террористы атаковали шесть ударных БпЛА типа "Шахед" с южного направления (Чауда, Крым). К счастью, все шесть ударных беспилотников были уничтожены силами и средствами противовоздушной обороны: истребительной авиацией, зенитными ракетными подразделениями и мобильными огневыми группами в пределах Хмельницкой, Винницкой и Николаевской областей.