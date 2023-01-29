Уничтожена колея и разрушено депо: что осталось от железной дороги в Иловайске после "хлопка"

В ночь на 29 января мощный "хлопок" подвезли в Иловайск. Известно, что его разгрузили на местной железной дороге. И сделали это очень эффективно. На фото и видео покажем последствия.

Цепочки снабжения врага по странным причинам продолжают обрываться. Например, этой ночью мощные взрывы прогремели на железнодорожной станции в Иловайске. И если ночью местные телеграм-каналы жаловались на прилеты, то сейчас можно увидеть их последствия. Их вам и покажет 24 Канал.

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"Хлопок" уничтожил железную дорогу

На фото и видео, выложенных в сеть, можно увидеть чуть ли не ювелирную работу. Попадания были по железнодорожному полотну. Оно и испытало наибольшие разрушения. Колеи уничтожены, земля поблизости – усеяна лунками от снарядов.

На видео даже показывают, как местные саперы пытаются достать из дыр в земле остатки ракет. Как бы там ни было, а "хлопок" этой ночью заставил врага изрядно попереживать.

Саперы пробуют достать остатки ракет: смотрите видео

Если присмотреться, то можно увидеть, что эпицентром попадания стало именно депо. Ракеты попали в механизм, с помощью которого локомотив переходит на разные пути. И чтобы починить его, оккупантам понадобится немного времени.

Последствия взрывов на железной дороге в Иловайске / Фото из местных телеграм-каналов

Напомним, что после взрывов пропагандистские СМИ начали активно распространять информацию об отсутствии потерь. Более того, призвали местное население не паниковать. А вишенкой на торте стали заявления о якобы запуске 7 ракет HIMARS по железной дороге.

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