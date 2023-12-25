Рождественские подарки от ВСУ: в оккупированном Иловайске сгорело несколько цистерн с дизтопливом

В оккупированном Иловайске несколько дней назад раздавались взрывы. Теперь появилось больше подробностей о случившемся.

О пожаре в Иловайске 23 декабря сообщали местные телеграм-каналы. Оказалось, что прилетело по цистернам российских захватчиков.

Смотрите также Снова попали в ту же ловушку: как ВСУ в очередной раз удалось сбить российские Су-34

Подробности "хлопка" в Иловайске

Журналисты с канала ASTRA выяснили, что обстрел произошел в районе 15 часов на железнодорожной станции "Иловайск". Они полагают, что использовались ракеты HIMARS.

Ракеты попали в склад 13 цистерн с дизельным топливом, каждая из которых содержит 55 тонн дизтоплива. В результате обстрела полностью сгорели 6 из 13 цистерн.

Отметим, что за прошедшие сутки наши воины сбили Су-34 на Донецком направлении. Его сбили зенитно-ракетным комплексом на Мариупольском направлении. На аэродром российский самолет уже не вернулся.

Кроме этого, над акваторией Черного моря наши защитники сбили вражеский Су-30СМ.

Потери врага колоссальные