Не только Крым: железные дороги и вагоны после взрывов пострадали еще и в Иловайске

8 октября оказалось очень неудачным днем для русских оккупантов. Цепи поставок захватчиков пострадали не только в оккупированном Крыму, но и в Иловайске Донецкой области.

Взрывы в Иловайске прогремели еще ночью. На месте происшествия вспыхнул пожар.

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Вагоны россиян разрушены

Уже утром стало известно, что "хлопок" существенно уничтожил российские поезда и вагоны на железной дороге.

Не только Крымом, не только цистерны. Еще и грузовой состав в Иловайске. Местные сообщают о достаточно мощном взрыве и последующей детонации ночью. У захватчиков теперь большие проблемы с поставками с обеих сторон,

– рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

На фото с места происшествия видно, что некоторые вагоны превратились в металлолом. Кроме того, разрушения понесли и железнодорожные пути.



Результат путешествия "хлопка" по Иловайску / Фото с телеграмму Петра Андрющенко



Вагоны в Иловайске уничтожены / Фото с телеграмму Петра Андрющенко

Что произошло в Крыму: коротко

В 6 часов утра "хлопок" наконец посетил Крымский мост. Оккупационные власти полуострова заявили, что якобы вспыхнула цистерна с топливом в хвосте грузового поезда. Однако разрушения испытала не только железнодорожная часть моста, но и автомобильная. Она просто упала в море. Теперь проезд там невозможен.

В Кремле уже даже решили создать и правительственную комиссию, которая займется расследованием "чрезвычайной ситуации".

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