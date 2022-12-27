Patriot еще даже не приехали, а "Энгельсу" скоро придется бежать за Урал

Ночью 26 декабря по тревоге подняли Марию Захарову и Ольгу Скабееву. Их вызвали на работу. Задача была максимально быстро прибыть на рабочие места и включить свои рты.

Хлопок на "Энгельсе" – подарок от ВСУ в день ПВО России

Они должны были резко осудить украинских военных. Ведь украинские "каратели" в день празднования 107-летия создания подразделения военной противовоздушной обороны атаковали базу стратегической авиации в Энгельсе, точнее – снова атаковали.

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Задачей этих двух дам должно было быть осуждение на весь мир этого "террористического акта" – удара по военному аэродрому, из которого "мирно" вылетают авианосцы, чтобы бомбить украинские города. Вот так взяли среди ночи и обстреляли Энгельс, как того "мальчика в трусиках".

Ну, как это можно было допустить? Задача этих стратегических авианосцев — угрожать НАТО, а в случае чего – нанести удар по США. А здесь такое! ВСУ атаковали аэродром стратегической авиации, который вообще находится на расстоянии 700 – 800 километров от границы с Украиной. Вполне возможно, мы просто не могли пройти мимо этого праздника.

ЗРК Patriot еще не начинали, а на российских аэродромах уже случился "хлопок". Паники, конечно, в Саратове нет. Губернатор Роман Бусаргин не соврал. Он написал, что никаких инцидентов в жилых районах города не произошло, а угрозы для людей нет.

Как минобороны России играет с понятиями

А кто распространяет такие слухи? Ведь действительно у ВСУ нет задачи атаковать гражданскую инфраструктуру. Многие украинцы считают, что это несправедливо. Но это украинская армия – мы не бьем по гражданским объектам.

Из хорошего. Что за праздник ПВО без новостей от минобороны России? Они фактически осудили действия ВСУ и пожаловались. Мол, в результате падения обломков сбитого беспилотника есть жертвы. "Трое российских военнослужащих технического состава получили смертельные ранения". Это из сферы русского новояза – не погибли, а получили "смертельные ранения". То есть, были шансы выжить, но они не выжили.

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Погибли технические работники, а значит все соколы живы и здоровы и будут продолжать свои военные преступления в Украине. Все россияне могут спать спокойно, ведь Бог с ним, тем техническим составом, это не элита русских войск. Всего лишь техники.

Авиационная техника, мол, повреждения не получила, а пилоты не погибли. Однако российские телеграм-каналы пишут, что украинский беспилотник попал в служебное помещение аэропорта, где находились военные на дежурстве, а также боевые пилоты. То есть становится тревожно, неужели российское минобороны таки наврало? Погибли соколы? А кто тогда будет выполнять преступные приказы?

Последняя информация – 3 погибших и 4 раненых.

Москву скоро придется эвакуировать

Если даже не пострадали самолеты – что не факт, ведь никто не будет верить россиянам на слово –. Есть склады с хранением ракет, которые было бы неплохо отправить в воздух. И еще одна информация, которая пока непроверенна, но подозреваю, что правдивая – удар был нанесен в районе или по месту управления полетов стратегической авиации.

Важно подчеркнуть, что этот аэродром расположен далеко в российском тылу. Если это так, то Украина без снабжения дальнобойных систем от западных союзников смогла атаковать аэродромы стратегической авиации.

Это говорит о том, что россиянам нужно бежать из Украины. Если так будет продолжаться, Энгельс переедет сначала куда-то за Урал, а затем перейдет на службу в Китай. Ну, ясно, что в "освободительную армию". Никакой оккупации Сибири не будет.

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У НАТО много ракет, которые способны на малых высотах преодолевать это расстояние и наносить удары по стратегической инфраструктуре врага. Выходит, что слова Путина о том, что у нас нет аналогов чего-то, просто ложь. В военно-техническом плане Украина с каждым днем становится все сильнее, а Россия – наоборот.

Если мы можем атаковать "Энгельс" или "Дягилево", значит, что Москва – в опасности? Может, пора и российскую столицу эвакуировать куда-нибудь вглубь страны?