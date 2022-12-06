Может сорвать кампанию ударов по инфраструктуре Украины: ISW о взрывах на российских аэродромах

Накануне сразу на двух российских аэродромах раздались взрывы. Во время одного из них повреждения получила стратегическая авиация врага, второго – взорвался бензовоз.

Как отмечают в Институте по изучению войны, ответные инциденты могут сорвать кампанию российских атак по украинской инфраструктуре. Ведь враг явно не планировал нести потери на своей же территории. В частности, на тех объектах, которые он считал недостижимыми.

Читайте также Появились фото "незначительных повреждений обшивки" бомбардировщика Ту-22

Добрались до глубокого тыла

В Институте предполагают, что взрывы на аэродромах "Энгельс" и "Дягилево" произошли из-за украинских сил. И хотя значительных повреждений там не было, таким образом "продемонстрировали способность Украины наносить удары по российским тылам". Составители отчета предполагают, что это может сорвать планы врага продолжать массированные ракетные удары.

Как в минобороны страны-агрессорки, так и некоторые блоггеры сообщили, что именно украинские силы использовали БпЛА, чтобы бить по этим аэродромам. Напомним, что "Энгельс-2" в Саратовской области расположен в 507 километрах от Украины, а авиабаза "Дягилево" в Рязанской – в 724 километрах.

В случае с "Энгельс-2", там стало известно о повреждениях стратегических бомбардировщиков и ракетоносителей. В "Дягилеве" взорвался бензовоз.

Украинские силы, вероятно, стремились сорвать удары России по критически важной инфраструктуре Украины и продемонстрировать способность Украины наносить удары по российским стратегическим объектам,

– отмечают в отчете.

Военкоры критикуют защиту России

Интересно, что военные корреспонденты набросились с критикой на официальных лиц России. А все потому, что им не удалось как предусмотреть, так и предотвратить удары дронов по двум авиабазам. Мол, эти авиабазы нужно было гораздо лучше защитить. Особенно с учетом того, что они "явные цели для украинских ударов".

Они уже начали бить тревогу. Мол, на территории России действуют украинские ДРГ. Или же действительно беспилотнику удалось преодолеть немалое расстояние с Украины. Как бы там ни было, они начали переживать из-за того, что под угрозой теперь еще и Москва.

Как на взрывы отреагировали в Украине