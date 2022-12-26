Вносит коррективы, – Воздушные силы ВСУ о влиянии "хлопка" в России на будущие атаки
На российском военном аэродроме "Энгельс" в ночь на 26 декабря произошел взрыв. "Хлопок" на авиабазе вносит коррективы в потенциальные будущие атаки российских оккупантов.
Такое мнение 24 каналу выразил пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат. Впрочем, авиация является высокомобильным видом вооруженных сил и ее значительно легче перемещать.
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Взрывы на "Энгельсе" внесли коррективы в атаки россиян
Пресс-секретарь командования Воздушных сил ВСУ отметил, что передислоцировать авиацию гораздо проще, чем, например, перебросить колонну танков на другое направление. К тому же, ее перемещение занимает меньше времени.
"В авиации все просто – она поднимается в небо, летит час – два и уже на боевом курсе", – рассказал Игнат.
Кроме того, крылатые ракеты, запускаемые бомбардировщиками, летят со скоростью около 900 километров в час. В то же время расстояние той же Х-101 более 5500 километров.
Это высокомобильный вид (вооруженных сил – 24 канал), который может быстро и оперативно наносить удары, но определенные коррективы от случившегося – есть,
– заметил представитель командования Воздушных сил ВСУ.
Он добавил, что воздушным силам ВСУ в любом случае необходимо быть в готовности к будущим потенциальным ударам российских захватчиков.
Игнат о влиянии "хлопка" на "Энгельсе" на будущие атаки россиян: смотрите видео
Заметим, что "Энгельс" – это аэродром стратегической авиации российских воздушно-десантных сил и "хлопок" там случается уже не впервые. Предыдущие взрывы произошли в начале декабря. Что интересно, сегодня, 26 декабря, в России отмечают День ПВО. Поэтому взрывы на аэродроме в Энгельсе стали отличным стечением обстоятельств и источником для мемов.
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Повторные взрывы на "Энгельсе": что известно
- В ночь на 26 декабря на российской военной авиабазе в городе Энгельс раздались взрывы. По информации российских пропагандистов, над аэродромом якобы сбили беспилотник. Кроме того, там вспыхнул пожар. Площадь возгорания после взрыва составила около 120 квадратных метров.
- В результате взрыва уже известно о жертвах и пострадавших. В минобороны России отметили, что "обломки ракет" убили троих и ранили четырех военнослужащих.
- Эксперт Украинского института будущего Иван Ступак отметил, что несколько российских пабликов распространили информацию, что могли быть повреждены или уничтожены 5 российских самолетов. Однако уже через несколько минут эти сообщения удалили.
- К тому же, в российских телеграм-каналах также распространяют информацию, что в результате взрыва на "Энгельсе" мог быть поражен пункт управления базой. Официально эта информация пока не подтверждена.