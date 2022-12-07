"Хлопок" на аэродромах России: могли ли беспилотники быть украинскими и сколько взрывчатки несли

Можно уверенно утверждать, что атаковавшие российские аэродромы беспилотники были украинского производства. Есть по меньшей мере две версии, какие "птички" сделали "хлопок".

Об этом 24 каналу рассказал полковник запаса ВСУ, военный эксперт, лётчик-инструктор Роман Свитан. По его словам, это определенно не были беспилотники партнеров.

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Две версии, какие беспилотники ударили по России

Как отметил Свитан, это мог быть беспилотник Ту-141 "Стриж", который производили в Харькове с 1970-х годов. Его могли переоборудовать под ударный дрон.

Это 5-тонная машина, которая может нести до 200 килограммов взрывчатки. Оттуда могли вытащить капсулу с видеоаппаратурой и уложить взрывчатку. Эта машина может идти на скорости до 1000 километров в час на дальность в 1000 километров.

– отметил Свитан.

После распада СССР в Украине осталось около сотни таких беспилотников. Лететь "Стриж" может на высоте от 50 метров, что позволяет избегать вражеских систем ПВО.

С другой стороны, это может быть ударный беспилотник, о разработке которого ранее сообщали в Укроборонпроме. Там также заявляли о дальности на 1000 километров и боевой части в 75 килограммов.

По спутниковым картам видно, что для такого уровня поражения требуется около 100 кг тротила. Это мог быть и сам "Стриж", и новый беспилотник. Поэтому у нас есть спектр определенных беспилотников, способных поражать российские военные цели на 1000 километров.

– подчеркнул Свитан.

Он считает, что такие беспилотники реально сбить. Однако Россия не может покрыть всю свою территорию средствами ЗРК. Они в них в основном размещены локально. Это позволяет спокойно пролетать вглубь России на несколько сотен километров.

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Очевидно, что оккупанты не ожидали такой блестящей атаки. Потому теперь попытаются исправить эти проблемы. Однако уберечь стратегические бомбардировщики не так-то легко.

Скорее всего, самолеты не будут убирать с этих баз. Очень трудно перекидывать базу стратегических бомбардировщиков. Одно перекидывание может занять годы. Поэтому, наверное, они там останутся. Только сами самолеты могут перевезти на определенные аэродромы рассредоточения и подскока, пока оккупанты не смогут нарастить системы ПВО,

– считает Свитан.

На военных аэродромах в России случился "хлопок": коротко