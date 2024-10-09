Россия потеряет этот склад, – авиаэксперт о взрывах в Брянской области

Беспилотники ударили по 67 арсеналу главного ракетно-артиллерийского управления минобороны России возле города Карачев Брянской области. На видео четко слышны звуки повторной детонации.

Об этом 24 Каналу рассказал авиаэксперт, заместитель директора компании по производству средств РЭБ Анатолий Храпчинский, отметив, что взрывы в России должны продолжаться. Украине важно выбивать такие арсеналы на территории России.

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Россия потеряет очередной склад с боеприпасами

Как отметил Храпчинский, на территории России есть ряд складов, которые имеют чрезвычайно важную роль в логистике оккупантов. С помощью них обеспечивают как боевые действия на линии фронта, так и дальнобойные удары по территории Украины.

Пока рано говорить о последствиях взрывов в Брянской области. Лучше всего будет дождаться спутниковых снимков. Там гарантированно можно будет увидеть последствия удара.

Но учитывая повторную детонацию можно предположить, что началась детонация склада. Я думаю, что Россия потеряет очередной склад с боеприпасами. Таких складов в России примерно 20. Поэтому работы еще очень много,

– отметил Храпчинский.

Интересно, что сейчас на Google-картах большинство российских складов с боеприпасами стали "садовыми участками". Их начали переименовывать. Хотя раньше они имели названия, которые четко связаны с военными частями, что там расположены.

Взрывы в российском Карачеве: смотрите видео

В сентябре Украина нанесла удар по арсеналу в Торопце. Взрывы были настолько мощными, что вызвали землетрясение магнитудой 2,8 балла. Потом стало известно, что там хранились артиллерийские боеприпасы, ракеты к комплексам "Искандер", "Точка-У" и т.п.