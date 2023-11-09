Носителям "Калибров", приготовиться: в ГУР заинтриговали операциями, "похожими на события в Керчи"

Несколькими днями ранее Украина нанесла точный удар по Керчи. В результате этого пострадали портовая инфраструктура завода "Залив", а также российский ракетный корвет "Аскольд".

В эфире телеканала "Эспрессо" представитель ГУР МО Андрей Юсов сделал анонс. По его словам, Силы обороны готовят новые операции в Крыму. Они будут напоминать то, что несколькими днями раньше происходило в Керчи. Так что оккупантам следует быть готовыми.

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Результаты будут известны вскоре

Андрей Юсов отметил, что результаты серии новых операций станут известны для общественности вскоре.

В настоящее время параллельно идет подготовка к целому ряду операций, похожих на события в Керчи. Носителей (крылатых ракет – 24 Канал) "Калибров" у Черноморского флота России еще достаточно. То есть мы не одним "Аскольдом" должны радоваться. Убежден, что в ближайшее время еще будут новости,

– отметил Юсов.

В то же время он ни подтвердил, ни опроверг информацию о слитых координатах корабля "Аскольд" проекта 22800 "Каракурт". Собственно, появилась информация, что их за 1500 долларов слил российский капитан из Ингушетии.

Комментировать на данном этапе такие вещи не нужно... Не будем говорить. Мы используем разную мотивацию общения с врагом – идейную и меркантильную, в частности,

– добавил Юсов.

Что известно об ударе по Керчи