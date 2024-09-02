Российский удар по Киеву испугал студентов: повреждена котельная учебного заведения

Российская армия утром 2 сентября осуществила комбинированный удар по Киеву. В результате этого была повреждена котельная одного из местных вузов.

Сейчас пожар на месте попадания после обстрела Киева ликвидирован. Эта атака также перепугала студентов этого учебного заведения.

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Что известно о возгорании возле киевского вуза после атаки

В Государственной службе по чрезвычайным ситуациям отметили, что возгорание котельной произошло в Голосеевском районе. Там произошло попадание обломков ракеты, пожар на площади 6 квадратных метров ликвидирован.

Спасатели ликвидировали пожар на месте попадания в котельную вуза / Фото ГСЧС

Журналисты OBOZ.UA побывали на месте происшествия и показали последствия попадания по котельной. В общежитии учебного заведения находились студенты, которые испугались после российского удара рядом.

Студенты, которые были рядом с местом попадания, испугались / Фото OBOZ.UA

Кроме того, в сети появилось видео, как выглядела котельная после того, как там ликвидировали возгорание. На самом помещении образовалось пепелище, а также дыры от обломков вражеской ракеты.

Как выглядела котельная после ликвидации пожара: смотрите видео

К слову, после российской атаки также было возгорание и в Святошинском районе Киева. Кроме того, были повреждены стеклянные элементы входа на станцию метро "Святошин".