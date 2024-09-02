Наразі пожежу на місці влучання після обстрілу Києва ліквідовано. Ця атака також перелякала студентів цього навчального закладу.

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Що відомо про займання біля київського вишу після атаки

У Державній службі з надзвичайних ситуацій наголосили, що займання котельні сталося у Голосіївському районі. Там сталося влучання уламків ракети, пожежу на площі 6 квадратних метрів ліквідовано.

Рятувальники ліквідували пожежу на місці влучання у котельню вишу / Фото ДСНС

Журналісти OBOZ.UA побували на місці події та показали наслідки влучання по котельні. У гуртожитку навчального закладу перебували студенти, які перелякалися після російського удару поруч.

Студенти, що були поруч з місцем влучання, перелякалися / Фото OBOZ.UA

Окрім того, у мережі з'явилося відео, який вигляд мала котельня після того, як там ліквідували займання. На самому приміщенні утворилося згарище, а також дірки від уламків ворожої ракети.

Який вигляд мала котельня після ліквідації пожежі: дивіться відео

До слова, після російської атаки також було займання й у Святошинському районі Києва. Окрім того, були пошкоджені скляні елементи входу на станцію метро "Святошин".