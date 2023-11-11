В Воздушных силах объяснили, почему взрывы в Киеве раздались до сигнала тревоги

Утром 11 ноября россияне атаковали Киев баллистикой. К счастью, ракету удалось сбить на подступах к столице. В Воздушных силах объяснили, почему взрывы прогремели до воздушной тревоги.

На этот вопрос в эфире телемарафона ответил спикер Воздушных сил Юрий Игнат. Он отметил, что летела на столицу одна ракета, и ее наши защитники неба сбили.

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Почему тревога была после взрывов

Он отметил, что враг выпустил одну ракету, летевшую по баллистической траектории. По его словам, не столь важно, будь то "Искандер-М" или С-400. Важно, что ее сбили.

И это подтвердил командующий Воздушными силами ВСУ Николай Олещук. Он, собственно, также поблагодарил оборонителей неба за сбитие "Шахедов" вечером и ночью. А также за то, что боевые расчеты ЗРК Patriot сработали мгновенно.

В этом случае даже не о считанных минутах, а, возможно, о десятках секунд идет речь для того, чтобы среагировать. Потому что многие спрашивают о воздушных тревогах, почему несвоевременно или позже была запущена. Потому что речь идет об очень коротком промежутке времени,

– подчеркнул Юрий Игнат.

Он отметил, что если бы разведка или партнеры предоставили информацию о подготовке к такому коварному нападению на столицу, то воздушную тревогу включили бы заранее. Поскольку соответствующей информации не было, то приходится реагировать на угрозы мгновенно. Собственно это и сделали наши защитники неба утром 11 ноября.

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