Усовершенствовали "Шахеды": ночной удар по Киеву показал смену целей россиян

Россия ударила по Киеву "Шахедами" и баллистическими ракетами в ночь на 24 мая. Они пытаются запугать украинцев.

Об этом 24 Каналу рассказал авиационный эксперт Богдан Долинце. По его словам, россияне продолжают заниматься терроризмом. Недавние взрывы в Киеве еще раз это подтверждают.

К теме Один из самых массированных ударов по Киеву: количество пострадавших снова возросло

Куда целились оккупанты

Как отметил Долинце, во время атаки в ночь на 24 мая больше всего ударов было не просто против гражданской инфраструктуры. Оккупанты буквально били по гражданскому населению. К примеру, один из беспилотников повредил квартиру украинского военного.

Кроме того, некоторые из беспилотников ударили по бизнес-инфраструктуре. Еще раньше они так же били по одному из торговых центров.

Это может свидетельствовать о том, что на сегодня враг переориентирует свое оружие не столько на военную инфраструктуру, как против гражданских; против обычного бизнеса, нанося поражения по торговым центрам, местах скопления людей. Это – террористическая тактика, которая противоречит требованиям международного законодательства,

– отметил Долинце.

При этом российские оккупанты модернизируют свое оружие. Недавно на баллистических ракетах обнаружили CPRA-антенны, которые преимущественно были только на "Шахедах". Они помогают бороться против работы средств РЭБ. Оккупанты устанавливают их на беспилотники еще с конца прошлого года.

Были и 8-, и 12-, и даже 16-компонентные антенны. Враг пытается сделать так, чтобы "Шахеды" были менее чувствительными к средствам РЭБ. Это заставляет Силы обороны Украины работать над повышением эффективности как радиоэлектронной борьбы, так и адаптироваться к новой стратегии врага. То есть уже не столько рассчитывать на возможности сбить БпЛА или ракеты с курса, как повышать способности по физической ликвидации. Это – обнаружение, сопровождение и поражение,

– объяснил Долинце.

Напомним, Россия ударила "Шахедами" и баллистикой по Киеву в ночь на 24 мая. Там зафиксировали попадания в различные объекты в 6 районах столицы.