Про це 24 Каналу розповів авіаційний експерт Богдан Долінце. За його словами, росіяни продовжують займатися тероризмом. Нещодавні вибухи у Києві ще раз це підтверджують.

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Куди цілили окупанти

Як наголосив Долінце, під час атаки в ніч на 24 травня найбільше ударів було не просто проти цивільної інфраструктури. Окупанти буквально били по цивільному населенню. До прикладу, один із безпілотників пошкодив квартиру українського військового.

Крім того, деякі з безпілотників вдарили по бізнес-інфраструктурі. Ще раніше вони так само били по одному з торгівельних центрів.

Це може свідчити про те, що на сьогодні ворог переорієнтовує свою зброю не стільки на військову інфраструктуру, як проти цивільних; проти звичайного бізнесу, наносячи ураження по торгівельних центрах, місцях скупчення людей. Це – терористична тактика, яка суперечить вимогам міжнародного законодавства,

– зауважив Долінце.

При цьому російські окупанти модернізують свою зброю. Нещодавно на балістичних ракетах виявили CPRA-антени, які переважно були лише на "Шахедах". Вони допомагають боротися проти роботи засобів РЕБ. Окупанти встановлюють їх на безпілотники ще з кінця минулого року.

Були і 8-, і 12-, і навіть 16-компонентні антени. Ворог намагається зробити так, аби "Шахеди" були менш чутливими до засобів РЕБ. Це змушує Сили оборони України працювати над підвищенням ефективності як радіоелектронної боротьби, так і адаптуватися до нової стратегії ворога. Тобто вже не стільки розраховувати на можливості збити БпЛА чи ракети з курсу, як підвищувати спроможності з фізичної ліквідації. Це – виявлення, супровід та ураження,

– пояснив Долінце.

Нагадаємо, Росія вдарила "Шахедами" та балістикою по Києву в ніч на 24 травня. Там зафіксували влучання в різні об'єкти у 6 районах столиці.