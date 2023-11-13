Россия придумала басню об уничтожении склада боеприпасов в Киевской области: объясняем, почему это неправда
Источник:SPRAVDI
11 ноября с самого утра российские военные нанесли ракетный удар по Киеву. Враг запустил баллистику. Причем позже отчитался, что уничтожил склад боеприпасов в области.
В Центре стратегических коммуникаций подчеркнули, что это очередной фейк. В нем объяснили, почему заявления России об уничтоженном складе боеприпасов на Киевщине – ложь.
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Что придумали российские пропагандисты
Так, враги придумали басню, что якобы поразили склад боеприпасов 43-й механизированной бригады ВСУ в районе Девичок Киевской области. Собственно об этом отчитываются в российском министерстве обороны.
Тем временем Центр стратегических коммуникаций отмечает, что враг по Киевщине запустил сразу три баллистических ракеты. Известно, что одну из них удалось сбить. Остальные две попали в поле между населенными пунктами. Об этом заявили журналисты проекта "Без лжи".
В результате российской атаки 11 ноября повреждения получили 18 жилых домов. Так, в результате взрывной волны и падения обломков выбило окна, двери, повредило крыши и фасады. Также повреждения получили ряд хозяйственных помещений, заборов, а также одно из частных предприятий.
Россияне разгоняют фейк о попадании в состав боеприпасов в Киевской области / Иллюстрация SPRAVDI
В Центре подчеркнули, что нет никакой информации о складе боеприпасов. А все потому, что российские захватчики снова попытались выдать желаемое за действительное.
Что известно о ракетном ударе по Киеву
- Так, около 8 утра 11 ноября в Киеве раздались громкие взрывы. И только после них в столице и области была объявлена воздушная тревога. Киевлян и гостей города призвали не покидать укрытия.
- Позже городской голова Виталий Кличко отметил, что взрывы прогремели на левом берегу. Предварительно сообщалось, что по баллистической цели отработала ПВО.
- А еще через несколько часов появилось сообщение от командующего Воздушными силами Николая Олещука. Он подтвердил, что наши военные сбили баллистическую ракету. Правда, не было точно известно, будь то С-400 или "Искандер-М".
- Спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат объяснил, почему тревогу объявили после взрывов По его словам, на реагирование было десятки секунд. И наши защитники неба оперативно отреагировали. Были б данные о подготовке коварного удара, то воздушную тревогу объявили бы заранее.