Киевскую область россияне атаковали "Шахедами": в ОВА рассказали о последствиях

Российская армия ночью 24 сентября атаковала Киевскую область дронами-камикадзе типа "Шахед". ПВО уничтожила вражеские цели, которые залетали в регион.

Об этом сообщил глава Киевской ОВА Руслан Кравченко. В общем тревога из-за "Шахедов" в области продолжалась более 7 часов.

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Какие последствия атаки в Киевской области

Руслан Кравченко отметил, что в районах Киевской области работали силы противовоздушной обороны, которые уничтожили российские цели. Вследствие вражеской атаки попадания в объекты жилой и критической инфраструктуры отсутствуют. Пострадавших нет.

В двух районах Киевской области в результате падения обломков сбитых целей произошли возгорания травяного настила. Пожары ликвидированы,

– сказал глава Киевской ОВА.

Сейчас оперативные группы продолжают работу по выявлению и фиксации последствий вражеской атаки.

К слову, около 01:45 24 сентября Руслан Кравченко сообщал о работе ПВО в Киевской области по "Шахедам". Он призвал граждан не фотографировать и не снимать работу наших защитников.

Всего этой ночью враг применил для атаки по Украине 81 "Шахед". Наши защитники неба провели мощную боевую работу и уничтожили 66 "Шахедов" в Киевской, Житомирской, Черкасской, Винницкой, Кировоградской, Полтавской, Сумской и Николаевской.