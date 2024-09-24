Про це повідомив очільник Київської ОВА Руслан Кравченко. Загалом тривога через "Шахеди" в області тривала понад 7 годин.

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Які наслідки атаки у Київській області

Руслан Кравченко зазначив, що в районах Київської області працювали сили протиповітряної оборони, які знищили російські цілі. Внаслідок ворожої атаки влучання в об'єкти житлової та критичної інфраструктури відсутні. Постраждалих немає.

У двох районах Київщини внаслідок падіння уламків збитих цілей сталися загоряння трав'яного настилу. Пожежі ліквідовані,

– сказав очільник Київської ОВА.

Наразі оперативні групи продовжують роботу з виявлення та фіксації наслідків ворожої атаки.

До слова, близько 01:45 24 вересня Руслан Кравченко повідомляв про роботу ППО в Київській області по "Шахедах". Він закликав громадян не фотографувати та не знімати роботу наших захисників.

Загалом цієї ночі ворог застосував для атаки по Україні 81 "Шахед". Наші захисники неба провели потужну бойову роботу і знищили 66 "Шахедів" у Київській, Житомирській, Черкаській, Вінницькій, Кіровоградській, Полтавській, Сумській і Миколаївській.