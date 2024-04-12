В Кривом Роге – взрывы: защитники сбили над городом ракету Х-59

Днем оккупанты атаковали Кривой Рог. В городе в нескольких районах были слышны звуки взрывов.

Захватчики не прекращают обстреливать украинские города. На этот раз они направили удар на Днепропетровщину.

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Кривой Рог под ударом

12 апреля примерно в 16:26 Воздушные силы предупредили о движении управляемой авиационной ракеты в направлении Кривого Рога. Через несколько минут сразу в нескольких районах города местные жители слышали взрывы.

Как пишут мониторинговые каналы, они – последствия работы ПВО. Украинские защитники сбили вражескую цель за городом.

Так, глава ДОР Николай Лукашук поблагодарил охранников неба, которые ликвидировали ракету в Криворожском районе.

В 16:41 для Днепропетровской области отменили воздушную тревогу, связанную с ракетной опасностью.

Отметим, что сегодня ночью сирена снова раздавалась на Днепропетровщине. Регион оказался под атакой беспилотников. Так, оккупанты ударили по объекту энергетики на Криворожье. Там вспыхнул пожар. Как оказалось, речь идет об одной из подстанций "Укрэнерго".

В небе над Днепропетровщиной были сбиты 4 дрона. Всего Силы обороны смогли ликвидировать 16 "Шахедов".

КАБы в Сумской области и артиллерия на Харьковщине