Мостов с Россией не надо, будем строить с ними стены, – Давидюк о взрывах на Крымском мосту

Взрывы возле Крымского моста показывают, что Россия не способна полностью контролировать временно оккупированные территории. В конце концов, этот отвратительный объект будет полностью уничтожен.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Николай Давидюк, подчеркнув, что в России уже полиция ходит с антидроновыми ружьями. Это свидетельствует о том, что они не только не могут полностью контролировать оккупированные территории, но и на своих землях у них бардак.

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Крымский мост будет уничтожен

Как отметил Давидюк, рано или поздно Крымский мост будет полностью уничтожен. Украинские военные постепенно двигаются к этой цели.

Параллельно произошли непонятные взрывы во временно оккупированном Бердянске. Очевидно, что это путает российских оккупантов.

Думаю, что это намеки, что наша армия готовится к прорыву по Запорожскому направлению. Взрывы в Керчи и Бердянске. Это два украинских города, от которых рукой подать. Но это путает самих россиян. Они не понимают, куда мы пойдем – направо или налево. Не понимают, что на самом деле задумал Залужный,

– заметил Давидюк.

Очевидно, что и ВСУ, и СБУ, и ГУР подготовили еще много сюрпризов для оккупантов. Российская армия еще столкнется со многими интересными проблемами.

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Процесс тут динамичен. Что-то взрывается – оккупанты начинают ремонтировать, но потом снова все пылает. Сейчас идет борьба за уничтожение логистических путей. Оккупанты пытаются защищать мост. Но финал будет вполне понятен.

Камень за камнем выбивают. Уверен, что это тупое инородное тело будет выброшено в воду. Нам мосты в Россию не надо строить. Будем строить стены,

– подчеркнул Давидюк.

Взрывы в Крыму: коротко