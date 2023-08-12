"Специальная дымовая завеса", "все целое", но катера и авиация мчатся к Крымскому мосту

Днем 12 августа на Крымском мосту прогремели взрывы. После этого в небо поднялся столб дыма сразу в нескольких местах.

Оккупанты начали сразу придумывать байки, что якобы "взрывов не было", а дым – это "специальная дымовая завеса". Как оправдываются оккупанты в Крыму – передает 24 Канал.

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"Специальная дымовая завеса"

Оккупационная администрация начала заявлять, что российская "пе-ве-о" отразила все атаки. По словам советника главы Крыма, дым на Крымском мосту – это "спецслужбы поставили специальную дымовую завесу".

"Дымовая завеса" по мнению оккупантов: смотрите видео



Дым на Крымском мосту / Фото из соцсетей

Оккупационные власти традиционно заявляют, что "все целое, никаких повреждений". Более того, так называемый "глава Крыма" Аксенов обещает в скором времени восстановить движение по мосту.

В районе Керченского пролива силами ПВО сбиты две вражеские ракеты. Крымский мост не поврежден. Прошу соблюдать спокойствие и доверять только официальным источникам информации,

– заявил Аксенов.

Правда, по неизвестным причинам к Керченскому мосту отправили авиацию и катера береговой охраны.

Катера охраны мчатся к мосту: смотрите видео

Российское минобороны уже традиционно обвинило Украину в "теракте" и заявило, что мост якобы атаковали зенитной ракетой С-200, которую "переделали в ударный вариант". Понятное дело, "пострадавших и разрушений нет".

Взрывы на Крымском мосту 12 августа: что известно