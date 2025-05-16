Россияне несколько раз меняли версию: Братчук сказал, что могло быть целью атаки в Крыму
- Россияне несколько раз меняли версии об атаках в Крыму: сначала заявляли о морских дронах, потом о воздушных БПЛА.
- Сергей Братчук сообщил, что поражениям могли подвергнуться объекты 126-й бригады береговой обороны России, взрывы зафиксированы на территории Ангарского перевала.
- Удары могли быть по складам хранения боекомплекта, которые используются для обеспечения российских оккупационных войск на юге Украины.
Ночью 16 мая было очень неспокойно во временно оккупированном Крыму. Сначала оккупанты заявляли об атаке морских дронов, впоследствии появилась версия о воздушных БПЛА.
Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил 24 каналу, что ему лично хорошо знакомы те места, куда нанесены удары. По его словам, сейчас в районе все еще продолжается детонация.
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Что Украина могла уничтожить
Как рассказал Братчук, поражению могли подвергнуться объекты 126-й отдельной бригады береговой обороны вооруженных сил России.
После возвращения Крыма в состав Украины, там снова будет размещена наша воинская часть,
– подчеркнул он.
По имеющимся видеоматериалам, можно предположить, что удары произошли по складам хранения боекомплекта и вооружения. По крайней мере, такие базы были там еще в конце 1990-х годов. Серьезных изменений, вероятнее всего, не произошло.
Кроме 126-й бригады, на территории Ангарского перевала размещается также 8-й отдельный артиллерийский полк и другие воинские части. Именно там также были зафиксированы взрывы.
"Что именно прилетело? Возможно, обычные, а, возможно, необычные "боевые комары", которые выполнили свою чрезвычайно важную, но почетную миссию поражения врага", – сказал Сергей Братчук.
Какие версии выдвинули россияне
Российская сторона, в свою очередь, заявила о якобы уничтожении 65 украинских дронов, но правдивость этой информации вызывает сомнения. Сначала в 4 утра сообщалось об атаке морских дронов в районах Севастополя и Ялты, но уже в 6 утра россияне заговорили об атаке воздушных БПЛА.
Есть версия, что это морские дроны доставили украинские беспилотники и они попали туда, где попали. Сейчас продолжается доразведка. Надеюсь, последствия будут максимальные для врага,
– отметил спикер.
Он добавил, что эти склады использовались для обеспечения российских оккупационных войск на юге Украины: во временно оккупированной Херсонской области, части Запорожья, а также, вероятно, на Новопавловском направлении – юге Донецкой области.
Крым и в дальнейшем остается ключевым военно-логистическим хабом для россиян, поэтому подобные удары являются важными и стратегически обоснованными.
Заметим, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сказал, что наше государство вытесняет россиян с воздуха над Черным морем благодаря "новым технологическим решениям".