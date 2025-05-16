Россияне несколько раз меняли версию: Братчук сказал, что могло быть целью атаки в Крыму

Ночью 16 мая было очень неспокойно во временно оккупированном Крыму. Сначала оккупанты заявляли об атаке морских дронов, впоследствии появилась версия о воздушных БПЛА.

Представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук сообщил 24 каналу, что ему лично хорошо знакомы те места, куда нанесены удары. По его словам, сейчас в районе все еще продолжается детонация.

Смотрите также В Крыму – серия мощных взрывов, в частности в районах аэродромов Кача и Бельбек

Что Украина могла уничтожить

Как рассказал Братчук, поражению могли подвергнуться объекты 126-й отдельной бригады береговой обороны вооруженных сил России.

После возвращения Крыма в состав Украины, там снова будет размещена наша воинская часть,

– подчеркнул он.

По имеющимся видеоматериалам, можно предположить, что удары произошли по складам хранения боекомплекта и вооружения. По крайней мере, такие базы были там еще в конце 1990-х годов. Серьезных изменений, вероятнее всего, не произошло.

Кроме 126-й бригады, на территории Ангарского перевала размещается также 8-й отдельный артиллерийский полк и другие воинские части. Именно там также были зафиксированы взрывы.

"Что именно прилетело? Возможно, обычные, а, возможно, необычные "боевые комары", которые выполнили свою чрезвычайно важную, но почетную миссию поражения врага", – сказал Сергей Братчук.

Какие версии выдвинули россияне

Российская сторона, в свою очередь, заявила о якобы уничтожении 65 украинских дронов, но правдивость этой информации вызывает сомнения. Сначала в 4 утра сообщалось об атаке морских дронов в районах Севастополя и Ялты, но уже в 6 утра россияне заговорили об атаке воздушных БПЛА.

Есть версия, что это морские дроны доставили украинские беспилотники и они попали туда, где попали. Сейчас продолжается доразведка. Надеюсь, последствия будут максимальные для врага,

– отметил спикер.

Он добавил, что эти склады использовались для обеспечения российских оккупационных войск на юге Украины: во временно оккупированной Херсонской области, части Запорожья, а также, вероятно, на Новопавловском направлении – юге Донецкой области.

Крым и в дальнейшем остается ключевым военно-логистическим хабом для россиян, поэтому подобные удары являются важными и стратегически обоснованными.

Заметим, глава ГУР МО Украины Кирилл Буданов сказал, что наше государство вытесняет россиян с воздуха над Черным морем благодаря "новым технологическим решениям".