"Формирующая операция": громкие атаки по Крыму свидетельствуют о важном

В пятницу, 16 мая, украинские дроны нанесли мощный удар по военным складам 126-й отдельной гвардейской бригады береговой обороны России вблизи села Перевальное в Крыму. Это был ожидаемый и очень эффективный удар.

Это была формирующая операция, которая предшествует действиям по обороне или наступлению и готовит территорию Крыма к будущим боевым действиям. Такое мнение 24 Каналу озвучил руководитель программ безопасности Центра глобалистики "Стратегия XXI" Павел Лакийчук.

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Подготовка к боевым действиям

Павел Лакийчук отметил, что прежде всего этот удар полезен для украинских военных. Каждый такой удар ограничивает способности россиян обеспечивать свои войска на передовой артиллерийскими, стрелковыми запасами, другими средствами поражения. Известно, что возле Перевального загорелся склад с боеприпасами.

Также это еще одно напоминание, что Крым – это Украина. ВСУ таким образом напоминают жителям временно оккупированного полуострова, что борьба продолжается.

Это операция сил, которая предшествует наземным, воздушным, морским действиям по обороне или наступлению, готовит вражескую территорию к будущим боевым действиям. Но дело в том, что формирующая операция не обязательно заканчивается десантной операцией или широкомасштабным наступлением. Но она должна проводиться не только с целью возможного наступления, но и с целью обороны,

– объяснил он.

Фактически это разрушение тылов, логистики врага. Это ослабляет силы россиян на передовой. Например, прогремело в Перевальном, а через некоторое время у оккупантов на определенном направлении не будет боеприпасов.