Це була формуюча операція, яка передує діям з оборони чи наступу та готує територію Криму до майбутніх бойових дій. Таку думку 24 Каналу озвучив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

До теми Дрони СБУ уразили склади боєприпасів росіян біля Перевального в Криму

Підготовка до бойових дій

Павло Лакійчук зазначив, що насамперед цей удар корисний для українських військових. Кожен такий удар обмежує спроможності росіян забезпечувати свої війська на передовій артилерійськими, стрілецькими запасами, іншими засобами ураження. Відомо, що біля Перевального загорівся склад з боєприпасами.

Також це ще одне нагадування, що Крим – це Україна. ЗСУ у такий спосіб нагадують мешканцям тимчасово окупованого півострова, що боротьба триває.

Це операція сил, яка передує наземним, повітряним, морським діям з оборони чи наступу, готує ворожу територію до майбутніх бойових дій. Але річ у тім, що формуюча операція не обов'язково закінчується десантною операцією чи широкомасштабним наступом. Але вона має проводитись не тільки з метою можливого наступу, а й з метою оборони,

– пояснив він.

Фактично це руйнування тилів, логістики ворога. Це ослаблює сили росіян на передовій. Наприклад, прогриміло у Перевальному, а через деякий час в окупантів на певному напрямку не буде боєприпасів.