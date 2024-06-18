Перекрыли Крымский мост, в воинских частях – тревога: оккупанты жалуются на атаку дронов

Во временно оккупированном Крыму в ночь на 18 июня стало тревожно. Так, в сети жалуются на атаку дронов, а российские военные уже перекрыли движение по Крымскому мосту.

Об этом пишут в местных телеграм-каналах. Более того, сигнал тревоги раздается даже в воинских частях, передает 24 Канал.

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Тревожная ночь в Крыму

Через несколько минут после полуночи во временно оккупированном Крыму прозвучали сирены. Так, оккупанты предупредили об угрозе атаки беспилотников.

Напуганные оккупанты сразу перекрыли движение по Крымскому мосту и начали уверять, что "пе-ве-о" якобы уже уничтожает цели.

В частности, взрывы уже слышали в Керчи. После этого оккупанты предупредили также о ракетной опасности. Правда, каждую минуту "предупреждения" менялись – то оккупанты заявляли только об "атаке дронов", то предупреждали об "угрозе баллистики".

Как пишут в сети, в воинских частях Севастополя и Симферополя уже прозвучала тревога. Кроме того, враг якобы поднял авиацию с аэродрома Бельбек.

Также в сети пишут, что "громко" было в районе Стрелецкой бухты. Телеграм-канал "Крымский ветер" предполагает, что Севастополь мог посетить морской дрон, однако детали пока неизвестны, что уже является третьим типом вооружения, которым якобы атакуют Крым.

Кроме Керчи и Севастополя, взрывы также слышали и в Евпатории. Вражеские телеграмм-каналы пишут, что на полуострове работает "пе-ве-о", но теперь уже якобы по "безэкипажным катерам".

Взрывы в Крыму