Перекрыли Крымский мост, в воинских частях – тревога: оккупанты жалуются на атаку дронов
Во временно оккупированном Крыму в ночь на 18 июня стало тревожно. Так, в сети жалуются на атаку дронов, а российские военные уже перекрыли движение по Крымскому мосту.
Об этом пишут в местных телеграм-каналах. Более того, сигнал тревоги раздается даже в воинских частях, передает 24 Канал.
Важно В Крыму "проредили" российскую ПВО: в ВСУ назвали количество систем, которые уничтожили за 2 месяца
Тревожная ночь в Крыму
Через несколько минут после полуночи во временно оккупированном Крыму прозвучали сирены. Так, оккупанты предупредили об угрозе атаки беспилотников.
Напуганные оккупанты сразу перекрыли движение по Крымскому мосту и начали уверять, что "пе-ве-о" якобы уже уничтожает цели.
В частности, взрывы уже слышали в Керчи. После этого оккупанты предупредили также о ракетной опасности. Правда, каждую минуту "предупреждения" менялись – то оккупанты заявляли только об "атаке дронов", то предупреждали об "угрозе баллистики".
Как пишут в сети, в воинских частях Севастополя и Симферополя уже прозвучала тревога. Кроме того, враг якобы поднял авиацию с аэродрома Бельбек.
Также в сети пишут, что "громко" было в районе Стрелецкой бухты. Телеграм-канал "Крымский ветер" предполагает, что Севастополь мог посетить морской дрон, однако детали пока неизвестны, что уже является третьим типом вооружения, которым якобы атакуют Крым.
Кроме Керчи и Севастополя, взрывы также слышали и в Евпатории. Вражеские телеграмм-каналы пишут, что на полуострове работает "пе-ве-о", но теперь уже якобы по "безэкипажным катерам".
Взрывы в Крыму
- В ночь на 12 июня во временно оккупированном Крыму также было тревожно. Так, ночью там раздавались мощные взрывы. Как впоследствии стало известно, в результате взрывов в Крыму были уничтожены два российских ЗРК С-300 и поражены ЗРК С-400.
- Днем ранее, 11 июня, мощные взрывы слышали на аэродроме Бельбек. Официально оккупационная власть не комментировала, что стало причиной взрывов в аэропорту.
- Ночью 10 июня украинские защитники также успешно отработали по целям во временно оккупированном Крыму. Так, Силы обороны нанесли успешные удары по одному зенитному ракетному дивизиону С-400 оккупантов в районе Джанкоя, а также двух вражеских зенитных ракетных дивизионах С-300 возле Черноморского и Евпатории.