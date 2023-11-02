В Крыму ночью снова было неспокойно: оккупанты якобы "сбивали дроны"
Уже не счесть которую ночь подряд во временно оккупированном Крыму – неспокойно. Полуостров атаковали дроны. Захватчики начали заявлять о якобы успешной работе ПВО.
Собственно, в ночь на 2 ноября в небе над Крымским полуостровом русским военным померещились опасные дроны. Оккупанты заявили, что перехватили их все и уничтожили, – информирует 24 Канал со ссылкой на росСМИ.
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Атака БПЛА в Крыму
В министерстве обороны России утверждают, что якобы их так называемая "противовоздушная оборона" ликвидировала 1 дрон над акваторией Черного моря, а еще 5 – непосредственно над Крымом.
Российская ПВО уничтожила один вражеский БПЛА над акваторией Черного моря и перехватила еще пять над Крымом,
– цитирует одно с росСМИ министерство обороны России.
Эта атака, как и все предыдущие, свидетельствует, что россиянам не место в Крыму. Очевидно, если они хотят спокойной жизни, лучше им немедленно покинуть полуостров. Понятно, что подобные атаки не будут прекращаться.
У россиян все больше проблем
- Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказывал, что каждую ночь на территории оккупированного полуострова – неспокойно. По его словам, захватчики постоянно объявляют воздушные тревоги и перекрывают Керченский мост. То есть эта, ранее туристическая, территория превратилась в прифронтовую зону.
- Вместе с тем, аналитик Николай Белесков констатирует, что этим летом и осенью Украина нанесла несколько блестящих ударов по кораблям Черноморского флота вражеского государства. Как он отметил, прямая угроза со стороны суден оккупантов была минимизирована – противник перебазировал важные корабли в Новороссийск.
- Добавим, что 1 ноября оккупанты заявляли о ракетной атаке на Крым. Через некоторое время после этого телеграм-канал "Крымский ветер" заверил, что в результате обстрела были поражены по меньшей мере два места дислокации российских военных. Вероятно, как раз на Арабатской стрелке.