Где расположен склад, по которому прилетело в оккупированном Крыму: показываем на карте
Во временно оккупированный Крым пришел "хлопок" 24 июля. Предварительно, есть попадание в склад захватчиков вблизи поселка Вольное.
Мощные взрывы прогремели в Джанкойском районе. 24 Канал подробнее расскажет и покажет на карте, где расположен склад оккупантов, по которому прилетело в Крыму.
Важно В Крыму тревожно: срочно эвакуируют села недалеко от места прилета
"Хлопок" в Крыму
Как стало известно, прилет произошел вблизи поселка Вольное Джанкойского района. Также зафиксировали по меньшей мере три поражения складов в районе военного аэродрома в селе Веселое.
Кстати, сейчас в селе Вольное уже объявляют срочную эвакуацию.
Кроме того, взрывы были слышны в поселке Красногвардейское. Отметим, что все три населенных пункта, в которых слышали взрывы, расположены рядом друг с другом.
Поселок Вольное расположен в юго-западной части Джанкойского района, в 20 километрах от райцентра. В 2,5 километрах от поселка проходит железнодорожная магистраль Харьков – Керчь, и в 5 километрах – автомобильная трасса E105 Киркенес – Ялта.
Веселое – село на юге Джанкойского района. Соседние села: Яркое Поле в 2 километрах к северу и Вольное в 2,2 километра к югу.
Красногвардейское расположено в центральной части степного Крыма, в 66 километрах от Симферополя. Через Красногвардейское проходит автодорога E105 Симферополь – Харьков.
Вольное, Веселое и Красногвардейское на карте
Мощный "хлопок" в Крыму 24 июля: все, что известно
- Утром 24 июля так называемый "глава" Крыма Аксенов сообщил о поражении склада БК в Джанкойском районе.
- Аксенов заявил, что в небе над Крымом силами ПВО оккупантов якобы сбиты и подавлены средствами РЭБ 11 беспилотников неизвестного противника. Однако видео местных жителей свидетельствуют об обратном.
- Также есть информация о взрывах, раздавшихся со стороны села Веселое, где расположен официально не функционирующий военный аэродром.
- Предварительно, по складу БК возле поселка Вольное якобы ударили три ракеты, а не БПЛА, после чего начался пожар.
- Позже Аксенов сообщил, что в Крыму остановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и на автомобильной трассе Джанкой – Симферополь.
- Также известно, что из сел в радиусе 5 километров от места прилета эвакуируют население.