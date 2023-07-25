Запуск нетипичный: как дроны могли обойти ПВО врага в Крыму
Временно оккупированный Крым посетил очередной "хлопок" и попал в состав БК врага. Оккупанты заявляют, что Украина запускала дроны из Кривого Года, которые летели в Одессу, впоследствии – меняли траекторию, летели более 500 километров, чтобы якобы "обмануть" российские ПВО.
Военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, лётчик-инструктор Роман Свитан проанализировал 24 Каналу, как и куда могли запускать дроны. Он отметил, что украинские беспилотники могут лететь до 700 километров, но вряд ли их запускали в Кривом Роге.
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Как запускали дроны в склад БК окупантов
Роман Свитан отметил, что дроны запускают с закрытых площадок в лесах или полях. Для беспилотников не требуется взлетная полоса. Их запускают из определенных устройств.
Далее его подхватывает оператор управления или идет по инерциальной системе, а затем подхватывает. Здесь зависит от системы управления. Конечно, выходит на цель. Все цели в Крыму стационарные. Это означает, что дрон может идти по инерциальной системе и с корректировкой по GPS, если это нужно,
– объяснил полковник ВСУ в запасе.
По его словам, наши беспилотники могут лететь в условиях радиоэлектронной борьбы, поэтому РЭБ России почти не может повлиять на них.
Свитан о "хлопке" в Крыму: смотрите видео
"Хлопок" в Крыму 24 июля: главное
- В Джанкойском районе временно оккупированного Крыма прогремели взрывы после якобы атаки беспилотников. Гауляйтер Крыма Сергей Аксенов заявил, что прилет произошел на складе боеприпасов российских военных.
- Аксенов начал рассказывать басни, что в небе над Крымом силы ПВО оккупантов якобы сбили и подавили средствами РЭБ 11 беспилотников неизвестного врага. Видео местных жителей свидетельствуют об обратном.
- В местных ресурсах сообщали, что взрывы были слышны в поселке Красногвардейское. Также сообщалось о взрывах, которые раздавались со стороны села Веселое, где расположен официально не функционирующий военный аэродром.
- Министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров намекнул, что удар по военным объектам России нанесли дроны. Он подчеркнул, что вражеские РЭБ и ПВО все меньше могут защищать небо оккупантов.
- В Крыму приостановили движение по железной дороге в Джанкойском районе и автомобильной трассе Джанкой – Симферополь. Также оккупационные власти Крыма приняли решение об эвакуации населения близлежащих сел в радиусе 5 километров от места "хлопка" в Джанкойском районе в пункты временного размещения. По предварительной информации, пострадавших нет.