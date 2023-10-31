В Крыму раздались взрывы: СМИ сообщают о повреждении С-300 россиян под Саками

30 октября в Крыму раздались взрывы. А уже на следующий день стало известно, что под Саками повреждения получил ЗРК С-300 врага.

Как отмечают российские СМИ, атака произошла с самого утра. В результате нее один зенитно-ракетный комплекс С-300 нужно будет чинить.

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Что говорят об атаке

В СМИ ссылаются на собственные источники. Отмечают, что ракетную атаку совершили 30 октября в 6 утра. Произошла она в районе села Молочное Сакского района. Там и дислоцируется комплекс российского ПВО С-300.

Повреждение в результате атаки получил ЗРК С-300. Также уничтожен дизель-генератор. По предварительной информации, "патерь нет".



Комплекс ЗРК С-300 повредили в Саках / Скриншот карты

Что известно об утренних взрывах

Собственно, к утру 30 октября стало известно, что морской транспорт приостановил свое движение. Оккупанты отмечали, что на площади Нахимова и Захарова организуют подвижной состав, чтобы выполнять компенсационный маршрут.

Оккупанты отмечали, что на площади Нахимова и Захарова организуют подвижной состав, чтобы выполнять компенсационный маршрут. Тогда же отметили, что в Севастопольской бухте слышали два мощных залпа. Соответствующее сообщение поступило в 06:22. А уже к 06:50 российские захватчики решили перекрыть Крымский мост.

Обратите внимание, что так называемый "губернатор" Михаил Развожаев в 07:08 обратился к жителям. Мол, если они видят дым в районе внутреннего рейда и Северной бухты, то не следует беспокоиться.

Он пытался убедить, что военные якобы используют табельные средства маскировки. Также добавил, что запах может быть неприятным, но не угрожает никому. А уже в 07:23 оккупанты отметили, что движение по Крымскому мосту возобновили.

Российская ПВО под угрозой

Заметим, что в ночь на 30 октября в 3 часа ночи вблизи села Еленовка якобы был ракетный удар. Следовательно, под атаку попало место дислокации ракетно-зенитного полка ПВО минобороны России.

Вследствие этого ранения получили 17 российских военнослужащих. Также повреждения получили 5 автомобилей, один из которых уже не подлежит восстановлению.

Напоследок обратим внимание на актуальную статистику потерь врага. Так, по состоянию на 31 октября наши военные уничтожили 300 810 оккупантов.