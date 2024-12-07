Уже прилетали "боевые комары", – Братчук рассказал о взрывах в Керчи

Утром 6 декабря в Крыму прогремели взрывы. Их было слышно со стороны судостроительного завода "Залив" в Керчи. Там перекрыли движение по Крымскому мосту. Это была атака безэкипажными морскими дронами, которые были оборудованы стрелковым оружием.

В ответ на обстрелы россияне открывали огонь стрелковым оружием. Об этом 24 Каналу рассказал спикер Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

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"Прежде всего и дроны, насколько мне известно, были необычные. Потому что они, в частности, были оборудованы стрелковым оружием. В ответ на обстрелы россияне открывали огонь стрелковым оружием. Это предварительная информация. Затем развернулись и пошли к своему пункту назначения", – подчеркнул он.

Врагу не будет передышки

Сергей Братчук отметил, что оккупанты активно работали по безэкипажным катерам. Враг сообщает, что якобы уничтожил все цели, которые летели на судостроительный завод "Залив".

Судоремонтный завод, к которому уже прилетали наши "боевые комары", наносили там много вреда врагу. Возможно, это было связано с этими неизвестными морскими дронами, которые тоже пытались атаковать этот завод или объекты, которые там могут располагаться,

– сказал он.

Крым не исчезает с повестки дня. Российским захватчикам не будет передышки на временно оккупированном полуострове. В частности, Крымский мост будет уничтожен.

"Объект будет уничтожен. Единственное, что сегодня есть приоритеты в том, над чем работать, какую логистику в Крыму уничтожать. Потому что, в частности, логистика влияет на передвижение и деятельность оккупационных войск на южных территориях нашего государства", – добавил спикер.