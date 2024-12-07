У відповідь на обстріли росіяни відкривали вогонь стрілецькою зброєю. Про це 24 Каналу розповів речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Насамперед і дрони, наскільки мені відомо, були незвичні. Тому що вони, зокрема, були обладнані стрілецькою зброєю. У відповідь на обстріли росіяни відкривали вогонь стрілецькою зброєю. Це попередня інформація. Потім розвернулися та пішли до свого пункту призначення", – підкреслив він.

Ворогу не буде перепочинку

Сергій Братчук зазначив, що окупанти активно працювали по безекіпажних катерах. Ворог повідомляє, що нібито знищив усі цілі, які летіли на суднобудівний завод "Залів".

Судноремонтний завод, до якого вже прилітали наші "бойові комарі", завдавали там багато шкоди ворогу. Можливо, це було пов'язано із цими невідомими морськими дронами, які теж намагалися атакувати цей завод або об’єкти, які там можуть розташовуватись,

– сказав він.

Крим не зникає з порядку денного. Російським загарбникам не буде перепочинку на тимчасово окупованому півострові. Зокрема, Кримський міст буде знищено.

"Об'єкт буде знищений. Єдине, що сьогодні є пріоритети у тому, над чим працювати, яку логістику у Криму знищувати. Тому що, зокрема, логістика впливає на пересування та діяльність окупаційних військ на південних теренах нашої держави", – додав речник.