"мчс россии, спишь?": в ГСЧС потролили оккупантов из-за "хлопков" в Крыму

Украинские спасатели не обошли вниманием сегодняшние взрывы во временно оккупированном Крыму. Они обратились к российскому мчс, заметив, что ему нужно было лучше "проводить профилактику".

"Мягкого хлопка, оккупанты"

В ГСЧС удивительно метко высмеяли российских "коллег" и их некомпетентность в работе спасателей, подметив, что у них разрешается курение на объектах повышенной опасности. Ведь именно "нарушение пожарной безопасности" оказалось очередной причиной взрывов возле Новофедоровки .

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"К сожалению, пропасть в ваших стандартах безопасности глубже, чем длина стола кремлевского диктатора", - потролили россиян ГСЧСники.

Также наши спасатели напомнили оккупантам, что сейчас не территории Украины, конечно же, включая Крым, объявлен высокий уровень пожарной опасности.

Именно поэтому призываем всех граждан России, отдыхающих в нашем Крыму, бросать окурки немного прицельнее вблизи российских военных баз и активно курить у складов хранения боеприпасов.

– добавили они.

Кроме того, захватчикам пожелали "мягкого хлопка" и проиллюстрировали обращение к мчс точным мемом.

Взрывы у военного аэродрома в Крыму: что известно

После 15:20 9 августа возле Новофедоровки, где расположен военный аэродром оккупантов, раздались взрывы . По информации местных, там услышали около 15 характерных "хлопков".

Взрывы были на территории аэродрома "Саки", с которого взлетали российские бомбардировщики и истребители, атаковавшие Юг Украины. Известно, что там были размещены самолеты Су-24М, Су-30СМ, Су-33 .

Сразу же после "хлопка" началась паника . Пляжи опустели, туристы начали бежать с места событий, образовав огромные пробки из автомобилей.

Паниковать начали и российское руководство и пропагандисты, им ведь нужно было объяснить причины взрывов. Да, сначала в минобороны врага заявили, что на аэродроме просто сдетонировало несколько боеприпасов , и ничего страшного не произошло. Однако, противоречая своим успокоениям, объявили эвакуацию населения.

Позже "официальную" версию сменили на "нарушение пожарной безопасности".

Простые россияне также отреагировали на "хлопки" – потребовали в сети мощных ракетных ударов по мирным украинским городам. Это традиционная реакция "ни в чем не повинных маленьких людей".

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