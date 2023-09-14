Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнув, что сначала нужно "ослепить" российские войска на полуострове.
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Какая первоочередная цель "хлопка" в Крыму
Свитан отметил, что в Евпатории расположено одно из подразделений полка российской радиотехнической разведки. Беспилотники были направлены на воинскую часть, поскольку там были серьезные системы радиотехнической слежки и склады боеприпасов.
По его словам, такие полки и их подразделения разбросаны по всему западному и юго-западному побережью Крыма. Сейчас это первоочередная цель, чтобы "ослепить" российские войска в Крыму, а затем наносить удары – там более 150 военных объектов, включая Крымский мост.
Это еще даже не серьезные атаки, только начало – проба пера, так называемая,
– подчеркнул полковник запаса.
Он считает, что после того, как будут обучены экипажи и проложены маршруты или уничтожено большее количество средств слежения атак станет больше, а также возрастет их мощность.
Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео
Почему сначала нужно "ослепить" врага в Крыму
Полковник запаса пояснил, что удары наносятся по "глазам" и "ушам" оккупационных войск, а затем последуют серьезные атаки на стационарные объекты, в том числе ракетами.
Сейчас идет, я бы так сказал, зачистка Крыма от систем слежения,
– заявил Свитан.
Ведь, добавил военный эксперт, сначала нужно "ослепить" противника, чтобы он не мог сбивать ракеты, которых у нас немного. Поэтому необходимо обеспечить стопроцентное прохождение и попадание ракеты в точку удара.
Взрывы в Крыму: последние новости
- Ночью 13 сентября военную инфраструктуру России в оккупированном Севастополе атаковали ракеты и дроны, в результате чего были повреждены по меньшей мере два российских судна. Спикер Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Украины Наталья Гуменюк отметила, что, вероятно, большой десантный корабль уже не способен полноценно выполнять свои функции.
- Утро 14 сентября началось для оккупантов в Крыму с "хлопка" между Евпаторией и Уютным. Наши защитники поразили российский комплекс ПВО "Триумф" возле Евпатории. Стоимость такого комплекса составляет 1,2 млрд долларов США.
- "Хлопок" в оккупированной Евпатории прокомментировал советник главы ОПУ Михаил Подоляк. Он подчеркнул, что для ударов по военным объектам противника в Крыму мы используем украинскую технику и оружие.