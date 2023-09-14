Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан, подчеркнув, что сначала нужно "ослепить" российские войска на полуострове.

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Какая первоочередная цель "хлопка" в Крыму

Свитан отметил, что в Евпатории расположено одно из подразделений полка российской радиотехнической разведки. Беспилотники были направлены на воинскую часть, поскольку там были серьезные системы радиотехнической слежки и склады боеприпасов.

По его словам, такие полки и их подразделения разбросаны по всему западному и юго-западному побережью Крыма. Сейчас это первоочередная цель, чтобы "ослепить" российские войска в Крыму, а затем наносить удары – там более 150 военных объектов, включая Крымский мост.

Это еще даже не серьезные атаки, только начало – проба пера, так называемая,

– подчеркнул полковник запаса.

Он считает, что после того, как будут обучены экипажи и проложены маршруты или уничтожено большее количество средств слежения атак станет больше, а также возрастет их мощность.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

Почему сначала нужно "ослепить" врага в Крыму

Полковник запаса пояснил, что удары наносятся по "глазам" и "ушам" оккупационных войск, а затем последуют серьезные атаки на стационарные объекты, в том числе ракетами.

Сейчас идет, я бы так сказал, зачистка Крыма от систем слежения,

– заявил Свитан.

Ведь, добавил военный эксперт, сначала нужно "ослепить" противника, чтобы он не мог сбивать ракеты, которых у нас немного. Поэтому необходимо обеспечить стопроцентное прохождение и попадание ракеты в точку удара.

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