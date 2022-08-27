Еще рано говорить о том, что враг готов бежать из Крыма, но некоторые признаки есть, – Братчук

Жителей оккупированного Крыма изрядно напугал регулярный "хлопок" на полуострове. Неудивительно, что некоторые из них готовятся к бегству. Но следует понимать, что это не массовое явление.

Как отметил во время телемарафона спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, рано еще говорить о бегстве врага из Крыма. Конечно же, взрывы на полуострове дали о себе знать, но это еще не все.

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Демилитаризация Крыма продолжается

Что касается отвода авиации с полуострова Крым, Братчук отметил, что это могут быть очередные маневры врага. Понятное дело, что оккупанты почувствовали, что плавно, но уверенно происходит демилитаризация. Но не следует делать поспешных выводов.

Спикер ОВА отметил, что пока еще не стоит говорить о готовности врага убегать. В то же время , наблюдаются определенные признаки эвакуации. Но они касаются родных русских военных.

Это признак неплохой. Пусть оглядываются, пусть потихоньку забирают свои вещи,

– подчеркнул он.

Заметим, что за неделю до Дня Независимости Украины из Крыма уехали "премьер" аксонов, а также спикер "парламента" костянтинов. Скрылись они после телефонного звонка от куратора из Москвы. Источники 24 канала отметили, что об их возвращении пока даже не говорится.

Что говорят аналитики об отводе техники

Накануне в Институте по изучению войны отметили, что враг вывозит свою авиацию из аэродромов в Крыму. А все потому, что в последнее время "хлопок" происходит именно на этих объектах, которыми регулярно пользуются захватчики.

Да, уже передислоцируют на территорию два типа самолетов. Речь идет про:

шесть истребителей Су-35С;

четыре перехватчика МиГ-31БМ.

Соответствующую информацию также опубликовали в немецком издании Business Insider. Его журналисты ссылались на секретный отчет НАТО. Соответствующий документ попал им в руки благодаря собственным источникам.

Военный обозреватель Денис Попович объяснил, почему для Украины выгодно, чтобы россия вывозила из Крыма свою авиацию. По его словам, это свидетельствует о том, что враг уже понимает ожидающие его угрозы.

Что касается выгоды Украины, то она очевидна. С помощью соответствующих самолетов враг должен прикрывать небо над Херсонской областью. А это значит, что таким образом враг ослабляет собственные возможности в этом регионе.

Несмотря на это, все мы напоминаем, что риски ракетных обстрелов никуда не исчезают. Поэтому призываем сразу же отправляться к укрытиям, когда раздаются воздушные тревоги. Оставайтесь там до отбоя. Такой простой алгоритм действий может спасти вам жизнь.

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