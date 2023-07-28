"Хлопки" были мощными: какие военные объекты уже удалось уничтожить в Крыму

В течение июля на военных объектах россиян во временно оккупированном Крыму участились разные взрывы. Особенно часто горели склады с боеприпасами.

Об этом 24 Каналу рассказал член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев. По его словам, эти взрывы в Крыму четко показывают, что все военные объекты российских захватчиков будут уничтожены.

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Что уже удалось уничтожить в Крыму

Как отметил Бариев, местные информаторы сообщали, что взрывы вблизи поселка Октябрьское были очень успешными. Там удалось уничтожить склад с боеприпасами и оружием. Также неподалеку взрывалось и возле нефтебазы, однако туда будто бы не удалось попасть.

Также успешными были взрывы в Джанкойском районе. Там тоже удалось уничтожить склады с боеприпасами, а также мастерскую по ремонту военной техники. Мощные взрывы раздавались и в Раздольненском районе Крыма. Однако там информаторы пока не предоставили конкретные данные.

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Также российские оккупанты продолжают использовать Крымский мост для перебрасывания техники. Однако в целом логистика там несколько усложнена.

Были взрывы на Крымском мосту. Однако они все равно продолжают накапливать технику. Несмотря на это, разные взрывы демонстрируют, что все военные объекты оккупантов в Крыму будут уничтожены,

– отметил Бариев.

Взрывы в Крыму: коротко