На складах оккупантов в Крыму могли взорваться неприятные "сюрпризы"

оккупанты публично обещали уже несколько суток ежедневно взрывать "опасные вещества" в Наумовке Сакского района, начиная с 15 августа.

Фестиваль крымского "хлопка" продолжается

Скорее всего, это должен быть "жест доброй воли" в отношении боеприпасов. Или собранных после неудачного курения в Новофедоровке или из других мест, где ожидается курение, а "лишний" боекомплект далеко не вывезешь потому что малотранспортабельный.

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Но хорошо бабахнуло сегодня утром в Джанкойском районе , возле села Майское. оккупанты сначала заявили, что это "трансформаторная станция" якобы. На фото можно увидеть даже ударную волну с такой станции. Но, говорят читатели, и трансформаторная станция пылает, чисто "бонусом".

Басню о "ядерном пепле" решили воплотить в жизнь

Главный лично для меня вопрос – поднимется ли немного в Майском радиационном фоне, как это гипотетически могло произойти в теперь общеизвестном поселке, где оккупанты курили в местах, где сугубо теоретически могли заваляться несколько неконвенционных зарядов.

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Которые могли по результатам "хлопка" превратиться в молекулы, просто как в песне агрессора поется: "остаются пеплом на устах". Сугубо гипотетически.

Конечно, вся ответственность за гипотетическую нуклеаризацию Крыма лежит исключительно на оккупантах. Не следует возить на полуостров и прятать там по складам то, что запрещено международным правом. И курить вредно для здоровья вообще. Очень вредно.

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