Ощущение безопасности исчезло: как еще "хлопок" в Крыму влияет на россиян

В августе во временно оккупированном Крыму прогремел ряд взрывов. Интенсивность "хлопка" деморализовала оккупантов и вызвала панические настроения среди россиян.

Об этом 24 каналу рассказал российский правозащитник и оппозиционный политик Марк Фейгин. По его словам, взрывы в Крыму полностью разрушили картинку российских захватчиков, пытавшихся представить оккупированный полуостров как безопасный курорт.

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Настроения в Крыму после взрывов

Правозащитник подчеркнул, что на самом деле россияне превратили весь Крым в одну большую военную базу.

Невозможно купаться, когда неподалеку в Херсонской области идут боевые действия. Представление о том, что у них там все безопасно, что есть надежные средства ПВО, что россияне имеют "вторую армию" в мире и их это не заденет, уж точно подорвано,

– подчеркнул Фейгин.

По словам политика, оккупационные власти в Крыму, а также российские военные чувствуют себя в опасности. Запаниковали и рядовые россияне.

"Местные, несмотря на большое количество "ватной" аудитории, прекрасно понимают, что такое война. Они осознают это лучше, чем те, что приехали, купались, а потом начинают плакать, что надо бежать", – сказал Фейгин.

кремль в отчаянии

Как отметил правозащитник, взрывы в Крыму показали, что российские системы ПВО полностью недееспособны и не могут защититься от западного оружия.

С этим нельзя ничего сделать. Если россияне купят иранские БПЛА или северокорейские ПВО, это не решит проблему. В кремле это прекрасно понимают,

– подчеркнул он.

О том, что москва в отчаянии, свидетельствует заявление владимира константинова. Спикер "госдумы" полуострова назвал киевские власти террористами, спонсируемыми США.

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"Он бы не говорил этого просто так. Ведь существует тезис, который когда-то озвучили в кремле и все время продвигают: "Мы победили терроризм". То есть "террористических угроз" такого уровня в россии не может быть в принципе", – сказал Фейгин.

Почему оккупанты врут о причинах взрывов

Однако, по словам правозащитника, в Кремле решили идти не по пути защиты населения, а снова начали врать. оккупанты рассказывают, что взрывы возникли из-за детонации в результате нарушения правил безопасности или выдвигают другие версии.

Это будет все время звучать. Ведь кремль ни при каких обстоятельствах не может показать свою слабость или признать силу ВСУ,

– подчеркнул политик.

Стрим Андрианы Кучер и Марка Фейгина: смотрите полное видео

Ситуация в оккупированном Крыму: коротко