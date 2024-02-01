В Крыму накануне нашли "убежище" 5 ракет, – Гуменюк

Во временно оккупированном Крыму накануне раздавались взрывы. Попадание могло быть по оккупированному аэродрому Бельбек в Крыму.

Руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона рассказала, что именно произошло в том районе. Стоит заметить, что на удар по Бельбеку намекал командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук, пишет 24 Канал.

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Что известно о последствиях атаки на аэродром Бельбек

Наталья Гуменюк рассказала, что оккупанты уже и сами признали, что 5 ракет "нашли убежище" на территории временно оккупированного Крыма.

Даже обозначили места, где это произошло. И признали, в том числе, что не успели рассредоточить летный состав на Бельбеке.

В частности, самолеты, которые были повреждены в самом Бельбеке. Ну и, конечно, есть подтверждение от командующего Воздушных сил о том, что Крым – это Украина, и мы возвращаем свое,

– заявила спикер.

По ее словам, сколько бы систем ПВО Россия не стянула в Крым – каждую найдем и с каждой поработаем индивидуально. В частности, и перекрытие движения на Керченском мосту снова было связано с переориентацией систем ПВО. Ведь россияне пытаются улучшить защиту тех объектов, которые считают для себя стратегически важными.

"Мы тщательно наблюдаем за этими маневрами и понимаем, что в принципе расположение систем ПВО определенным образом обозначает другие объекты, которые стоят нашего внимания", – заявила Наталья Гуменюк.

Россиянам прилетело по Бельбеку