Сезон "хлопов" продолжается – Гуменюк объяснила, что происходит в Крыму

За последние несколько дней в Крыму загорелись и взорвались многие военные объекты. Такие "хлопки" являются обязательным условием продвижения Сил обороны и дальнейшего освобождения оккупированных территорий.

Об этом 24 Каналу рассказала Руководитель Объединенного координационного прессцентра Сил обороны юга Наталья Гуменюк. По ее словам, "хлопки" на складах захватчиков уже сумел уменьшить количество обстрелов.

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О ситуации над Крымом

После многочисленных взрывов на военных объектах в Крыму россияне заявили, что якобы видели над полуостровом какие-то беспилотники.

Однако, по мнению Гуменюк, такие случаи скорее свидетельствуют о том, что россияне "курят там, где не попало". Очевидно, они настолько обкурились, что стали видеть беспилотники.

"Можем отметить, что сезон "хлопка" продолжается, и зернышки его распространяются. Для того, чтобы наши защитники зашли на оккупированные территории, нам нужно самое цветущее поле "хлопка", – пошутила спикер.

Уничтожение враждебного потенциала является обязательным условием продвижения Сил обороны. За предыдущие сутки были уничтожены 5 полевых складов с боеприпасами, и это сразу отразилось на количестве вражеских обстрелов.

О нехватке воды в Крыму

По сообщению СМИ, вблизи Джанкоя пересыхает Северокрымский канал. Поэтому жителям Крыма приходится удовлетворять свои потребности покупной водой.

"Местные действительно испытывают нехватку воды в Крыму, и с каждым днем это ощущение будет усиливаться. Пока "понаехавшие" не поймут, что им время домой", – спрогнозировала Гуменюк.

Те же жители Крыма, которые преданы Украине, обязательно дождутся ее возвращения на полуостров и возобновления устойчивого водоснабжения.

Наталья Гуменюк о ситуации на Юге: смотрите видео

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