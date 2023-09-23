Там был дальний рубеж наблюдения: как освобождение "вышек Бойко" поспособствовало ударам по Крыму
Освобождение так называемых "вышек Бойко" позволило Украине более дерзко "обращаться" с военными объектами оккупантов в Крыму. Об этом свидетельствуют атаки на полуостров, произошедшие в сентябре.
Об этом 24 Каналу рассказал полковник запаса ВСУ, летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан, обратив внимание на освобождение "вышек Бойко". Эта спецоперация открыла новые возможности для украинских военных.
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Что удалось получить на "вышках Бойко"
Как предположил Свитан, вероятнее всего, именно на "вышках Бойко" в оккупантов были размещены различные системы РЛС, которые помогали определять цели, приближающиеся к полуострову. Украинские военные смогли это захватить.
Тогда же удалось лучше изучить берег Крыма и нанести удары по двум комплексам С-400 и другим средствам радиоэлектронной разведки. В целом часть систем ПВО оккупантов в Крыму точно вышла из строя.
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Украинские военные начали работать именно по западу Крыма. Сейчас там мощно выбивают военные объекты оккупантов.
Ракетные комплексы и самолеты смогли ближе подходить к Крыму. Вероятно, где-то на 100 километров. Дальше это все пойдет к востоку Крыма. Будем уничтожать штабы, системы ПВО, системы слежения и двигаться в сторону Крымского моста,
– заметил Свитан.
Взрывы в Крыму: коротко
- В течение сентября во временно оккупированном Крыму было очень жарко. Там произошло много взрывов на военных объектах россиян.
- К примеру, 23 сентября сообщали о прилете вблизи 13-го судоремонтного завода Черноморского флота России в Севастополе. Там ремонтируют военные корабли оккупантов.
- 22 сентября вообще удалось попасть в штаб Черноморского флота в Севастополе. Здание серьезно повреждено. Параллельно местные слышали звуки взрывов в Симферопольском районе вблизи деревень Первомайское и Красногвардейское. А в самом Севастополе была объявлена воздушная тревога.