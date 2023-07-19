Путин "хлопает дверью", а в Крыму будет еще гореть и взрываться: оперативная сводка от Свитана

Владимир Путин "хлопнул дверью", нанеся удар по инфраструктуре зернового соглашения в Одесской области ночью 19 июля. Между тем, в оккупированном Крыму был мощный прилет по полигону, где находится большой склад военной техники и боеприпасов.

Об этом в ежедневной оперативной сводке для 24 Канала рассказал военный эксперт, полковник ВСУ в запасе, летчик-инструктор Роман Свитан. Он подчеркнул, что на полигоне в Крыму, где пышно расцвел "хлопок", находится большой склад военной техники и боеприпасов.

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Атака на Одесу – "хлопанье дверью" Путиным

Полковник запаса считает, что массированный обстрел Одесской области – это второй день "хлопанья дверью" Путиным. Ведь удары пришлись преимущественно на инфраструктуру Одессы, в частности порты, а это – конкретная завязка на зерновую сделку.

Военный эксперт отметил, что четыре бомбардировщика Ту-22М3 ранее были переброшеы на аэродром "Моздок". То есть это общая парадигма выхода Кремля из зерновой сделки, точнее выбрасывание из нее Путина.

Вот так (Путин – 24 Канал) "хлопает дверью",

– сказал Свитан.

Он напомнил, что оккупанты запускали по Одесской области дроны-камикадзе "Шахед", а также ракеты "Калибр", "Оникс", Х-22 и одну Х-59. При этом Х-22 – неточные ракеты, которые мы пока не можем сбивать имеющимися силами. Уничтожать эти ракеты, в частности, могут ЗРК Patriot и SAMP-T.

Оперативная сводка с фронта от Романа Свитана: смотрите видео

В Крыму и дальше будет гореть и взрываться

Свитан объяснил, что на Старокрымском военном полигоне оккупированного полуострова, где ночью 19 июля прогремели мощные взрывы, находится большой склад военной техники и боеприпасов. В общем, там был серьезный прилет.

Там еще будет гореть и взрываться, а дальше будет зачистка Крыма,

– заявил полковник запаса.

Что известно о Старокрымском военном полигоне / Скриншот Deep State

Он считает, что мы вернем Крым военным путем. Никто не собирается давать комфортные условия для выезда из Крыма незаконно туда заехавшим россиянам. Тем более военным – они должны быть уничтожены. А Черноморский флот России должен быть потоплен.

Какая сейчас ситуация на фронте: коротко