Оккупанты заявили о новых взрывах вблизи Симферополя

В россии утверждают, что 16 августа также произошли взрывы возле временно оккупированного Симферополя. Там под обстрел попал склад оккупантов.

Под обстрелами оказалось одно из сел Симферопольского района. Вероятно, местных жителей застал еще один "хлопок". Об этом сообщили пропагандисты, информирует 24 канал.

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Что известно о новых взрывах вблизи Симферополя

росияне утверждают, что кроме "хлопка" вблизи Джанкоя, 16 августа также слышали взрывы возле Симферополя.

Под обстрел попал также склад в селе Гвардейское Симферопольского района. Отработал БПЛА малого размера,

– заявили пропагандисты.

Массированные взрывы в Крыму: последние новости

В оккупированный Джанкой в ​​Крыму утром 16 августа подвезли свежую партию "хлопка". Из-за взрывов повреждения получила железная дорога, по которой оккупанты перекидывали технику.

Подробности взрывов вблизи Джанкоя рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров. Он заявил о попадании в хранилище боеприпасов у Джанкоя. Впоследствии он также написал о точном попадании по воинской части россиян в Азовском.

На взрывы в Крыму отреагировали в офисе Президента Украины. Советник главы ОП Михаил Подоляк подчеркнул, что на оккупированном полуострове продолжается демилитаризация вооруженных сил России.

Ранее взрывы в Крыму раздавались 9 августа на авиабазе российских оккупантов. Сообщалось о взрывах на аэродроме "Саки", откуда российские самолеты атаковали Юг Украины.

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