Россияне тщательно скрывают причины регулярного "хлопка" в Крыму: как оправдываются

В ночь на 8 декабря россиян во временно оккупированном Крыму посетил "хлопок". Враг пытается скрыть причину и последствия мощных взрывов в Керчи, но тщетно.

В эфире 24 Канала глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, какие проблемы возникли у оккупантов после очередного "хлопка" в Керчи.

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Узнать последствия попадания трудно

Российские карательные службы в Крыму очень тщательно скрывают причины взрывов.

Готовясь к эфиру, я снова смотрел, что пишут местные пропагандистские паблики. Там говорят, что идет следствие,

– отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.

Известно, что на улице Генерала Петрова в Керчи загорелся газопровод. В результате пожара была повреждена линия электропередач и это привело к аварии в котельной. Более 30 тысяч человек остались без газа и отопления.

Оккупанты также скрывают, что два крупнейших завода, работающих на оборонный сектор России, остались без газа и электроэнергии, на которых построен технологический процесс. В частности, пострадали заводы имени Войкова и "Пролив",

– сказал Чубаров.

В то же время министерство обороны России отрицает повреждение завода "Пролив". Оккупанты заявили, что якобы все цели сбили.

Это (повреждение завода "Пролив" – 24 Канал) правда. На днях мне звонили из Крыма и сказали, что в одном селе возле Керчи мужчина рано утром вышел во двор и буквально на его глазах упали обломки беспилотника. Это из тех последних атак,

– добавил глава Меджлиса крымскотатарского народа.

Россияне, к счастью, не успевают сбивать все дроны. Есть меткие попадания, однако узнать последствия этих попаданий пока трудно, но, по мнению Чубаров, скоро мы и об этом узнаем.

Он отметил, что завод имени Войкова и "Пролив" являются для Украины вражескими военными объектами, которые должны быть уничтожены.

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