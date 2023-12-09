Россияне тщательно скрывают причины регулярного "хлопка" в Крыму: как оправдываются
В ночь на 8 декабря россиян во временно оккупированном Крыму посетил "хлопок". Враг пытается скрыть причину и последствия мощных взрывов в Керчи, но тщетно.
В эфире 24 Канала глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров рассказал, какие проблемы возникли у оккупантов после очередного "хлопка" в Керчи.
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Узнать последствия попадания трудно
Российские карательные службы в Крыму очень тщательно скрывают причины взрывов.
Готовясь к эфиру, я снова смотрел, что пишут местные пропагандистские паблики. Там говорят, что идет следствие,
– отметил председатель Меджлиса крымскотатарского народа.
Известно, что на улице Генерала Петрова в Керчи загорелся газопровод. В результате пожара была повреждена линия электропередач и это привело к аварии в котельной. Более 30 тысяч человек остались без газа и отопления.
Оккупанты также скрывают, что два крупнейших завода, работающих на оборонный сектор России, остались без газа и электроэнергии, на которых построен технологический процесс. В частности, пострадали заводы имени Войкова и "Пролив",
– сказал Чубаров.
В то же время министерство обороны России отрицает повреждение завода "Пролив". Оккупанты заявили, что якобы все цели сбили.
Это (повреждение завода "Пролив" – 24 Канал) правда. На днях мне звонили из Крыма и сказали, что в одном селе возле Керчи мужчина рано утром вышел во двор и буквально на его глазах упали обломки беспилотника. Это из тех последних атак,
– добавил глава Меджлиса крымскотатарского народа.
Россияне, к счастью, не успевают сбивать все дроны. Есть меткие попадания, однако узнать последствия этих попаданий пока трудно, но, по мнению Чубаров, скоро мы и об этом узнаем.
Он отметил, что завод имени Войкова и "Пролив" являются для Украины вражескими военными объектами, которые должны быть уничтожены.
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