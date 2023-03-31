Не "по-домашнему": оккупантам становится некомфортно в Крыму
Российским захватчикам неуютно во временно оккупированном Крыму. Россиянам не нравится "хлопок", который цветет на украинском полуострове еще с прошлого года.
В частности, после того, как "хлопок" расцвел на военном аэродроме окупантов в Новофедоровке в прошлом году и недавно в Джанкое. Об этом 24 Каналу рассказал глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров.
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Россиянам неуютно в Крыму
Все в Крыму уже ясно осознали, что возвращение полуострова под контроль нашего государства уже не за горами. Кроме того, россияне уменьшили в акватории Черного моря количество кораблей-носителей "Калибров". В ГУР Минобороны Украины связывают это со взрывами в Джанкое, где были уничтожены крылатые ракеты оккупантов.
В последние дни создается впечатление, что российские оккупанты продолжают активное тестирование возможностей своей противовоздушной обороны,
– заметил председатель Меджлиса.
По его словам, если российским захватчикам не удается сбить беспилотники, они убеждают население якобы "все идет по плану" и это обучение. Когда оккупантам удается ликвидировать беспилотники, они восхваляют свою систему ПВО.
Чубаров о настроениях россиян в Крыму: смотрите видео
Пока нет заметной паники на временно оккупированном полуострове. Впрочем, российские военные, которые находятся в Крыму и понимают ситуации изнутри, вывозят свои семьи.
В Крыму цветет "хлопок": последние новости
- 29 марта на оккупированном полуострове Крым прозвучал взрыв на аэродроме в Гвардейском. В небо поднялся черный столб дыма. Местные сообщали, что видели прилет, а взрыв был настолько мощный, что затряслись дома.
- Оккупационные власти Гвардейского дыма традиционно не видят. Глава российской оккупационной администрации Гвардейского сельского поселения Игорь Чичкин заявил, что это, "вероятно, сработала ПВО".
- Вечером 20 марта мощный "хлопок" случился во временно оккупированном Джанкое. Местные жители жаловались из-за звуков дронов, а затем взрывы и автоматные очереди.
- В Главном управлении разведки Минобороны рассказали о результатах мощных взрывов в Джанкое. В результате "хлопка" были уничтожены российские ракеты "Калибр НК".